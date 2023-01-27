Умер легендарный омский самбист Александр Пушница

В Омске после продолжительной болезни, на 74-м году жизни ушел из жизни легендарный омский самбист Александр Пушница.

- Ушёл из жизни непревзойдённый чемпион по самбо, замечательный, добрый человек — Александр Михайлович Пушница. Нам всем ещё предстоит осознать, какая это потеря. Искренние соболезнования родным, друзьям и воспитанникам, - разместил в своем telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Спортсмен родился в 1949 году в деревне Коренново Новосибирской области. После службы в армии переехал в Омск. Работал инспектором уголовного розыска. В 1971 году выполнил норматив мастера спорта СССР. В 1974 году впервые стал чемпионом СССР и мира, в 1976 — чемпионом Европы.

В 1987 году окончил Омский госуниверситет физической культуры и спорта. Был заместителем председателя Федерации самбо Омской области, руководит бюджетным учреждением города Омска «Спортивный клуб Пушницы».

С 2000 года в Омске проводится ежегодный открытый Всероссийский турнир по самбо на призы Александра Пушницы.

Награды. Трёхкратный чемпион мира (1974, 1979, 1983), трёхкратный победитель Кубков мира (1977, 1980, 1987), двукратный чемпион Европы (1976, 1984), серебряный призёр первенства мира (1981), девятикратный чемпион СССР (1974—1980, 1983, 1984), трёхкратный чемпион Спартакиады народов СССР, семикратный чемпион РСФСР.

Награждён высшей динамовской наградой «За заслуги в развитии общества».

Почётный гражданин г. Омска (2000). Почётный гражданин Омской области (2013).