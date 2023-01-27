Художник Никас Сафронов мечтает приобрести дом в Омской области

Фото: скриншот видео ГТРК «Иртыш».

Народный художник РФ Никас Сафронов на творческой встрече в Омске поделился, что хочет приобрести небольшой домик на Омской области.

— Я подумал, может быть, приобрести маленький домик за городом и приезжать туда зимой кататься на лыжах, как я любил в это в детстве, и летом, чтобы покупаться, позагорать, — сказал в интервью в ВГТРК «Иртыш» известный живописец.

Никас Сафронов также отметил, что очень любит Омск, назвав его очень теплым, душевным и комфортным городом.

Напомним, художник занимается созданием аллеи славы в Омске — масштабного просветительского проекта, посвященного истории не только омского, но и мирового спорта. Для него Сафронов напишет портреты 22 омских олимпийцев, в числе которых Виталина Бацарашкина и Алексей Тищенко. Открытие аллеи славы запланировано на осень 2022 года.

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