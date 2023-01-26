Омич получил выплаты за погибшего сына, которого бросил 30 лет назад и даже не воспитывал

Дед двоих внуков готов забрать у них часть наследства. Фото: из семейного архива Шереметовых.

Нетривиальная ситуация сложилась в одной из семей жителей Омска. Молодой боец, старший лейтенант Владимир Шереметов погиб в зоне СВО еще 22 июля. У него остались жена и двое детей. Как рассказывают родственники, Владимир вырос без отца - тот ушел из семьи больше 30 лет назад. Погибший мужчина даже не упоминал никогда о родственнике. Отца в свое время не приглашали на свадьбу, в семейном альбоме нет ни одного его фото. Супруга и мать погибшего Владимира говорят, что мужчина не общался с сыном, не участвовал в его воспитании, внуки мельком видели деда единственный раз в жизни.

О родственных связях пожилой житель Омска вспомнил, когда пришли ему выплаты за погибшего сына. При этом совести хватило не только получить и не вернуть «боевые» деньги, но и заявиться на долю в наследстве — того, что сын с женой за всю жизнь накопили своими силами.

Теперь членам реальной семьи, еще не оправившейся от траура, приходится судиться с неожиданно возникшим в их жизни фактически чужим человеком. А закон остается на стороне нерадивого родителя — формально достаточно того, что отец жив и не лишен родительских прав.

Фото: из семейного архива Шереметовых.

В этом году Владимиру бы исполнилось 39 лет. Почти всю жизнь он посвятил военной службе. После школы уехал учиться в Рязанский военный автомобильный институт, оттуда его распределили в омский 242-й Учебный центр ВДВ, где парень прослужил пять лет. Потом был уволен из-за сокращения штата и пять лет проработал водителем автобуса в ПАТП № 4. Однако в 2016 году получил приглашение вернуться в родную «десантуру» и вместе с семьёй выехал в Уссурийск. Неоднократно принимал участие в различных спецоперациях, за что был награждён по линии Минобороны. В звании старшего лейтенанта Владимир попал на СВО. В зоне спецоперации он был с самого начала — с 24 февраля. В конце июля в первый раз собирался съездить домой в отпуск. Но не успел.