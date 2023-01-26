Сливочное масло «Лужайкино» вошло в «Золотую сотню» лучших товаров России

Молочная продукция завода «МилкОм» вновь подтвердила статус лидера. Сливочное масло «Лужайкино» и сметана стали золотыми лауреатами, а творог получил серебро. 2022 год стал юбилейным для всероссийского общественно-государственного проекта в области качества - ежегодному трехступенчатому отбору лучших товаров и услуг исполнилось 25 лет. На протяжении этих лет конкурс стимулирует и ориентирует компании на улучшение качества, обеспечение экологичности, безопасности, ресурсосбережения и служит ориентиром для потребителей в выборе продукции, высоко оцененной экспертным жюри.

Как по маслу!

- Каким должно быть сливочное масло, чтобы его признали лучшим?

- Еще на уровне идеи производства сливочного масла, команда «Лужайкино» приняла решение сделать его по классическому рецепту. Мы изучили историю и для настройки технологии производства пригласили маслодела с 30-летним стажем из Вологодской области, где изначально производили эталонное масло России – делится главный технолог завода «МилкОм» Наталья Кирьянова. - Сливочное масло «Лужайкино» делаем методом преобразования высокожирных сливок, а не взбиванием. Поэтому его отличает настоящий сливочный вкус, пластичная консистенция и нежный аромат.

Путь к золотому статусу продукта лежит через системный подход, командную работу, сырье высшего качества и современное оборудование. За что мы ценим масло? За натуральный состав, за приятный вкус и консистенцию, идеальную для бутербродов и кулинарии. В ассортименте «Лужайкино» представлено крестьянское сладко-сливочное масло с жирностью 72,5%, традиционное сладко-сливочное 82,5% и новинка 2021 года - соленое масло 72,5% жирности.

- Когда подбирали пропорции, рецептуру и дегустировали с фокусной группой новый продукт, выбрали образец соленого масла с небольшим количеством соли, только чтобы оттенить сладковатый вкус сливочного масла и сделать его более ярким – комментирует главный технолог предприятия. - Такой продукт приятен и на бутерброде и придает изюминку кулинарным творениям – выпечке или крему для торта.

Сливочное масло «Лужайкино» кроме диплома победителя, получило еще один статус, вошло в «Золотую сотню-2022» «Лучших из лучших».

Сметана – самый русский продукт

Высоких наград удостоена и вся линейка сметаны «Лужайкино» - продукт высокопитательный, вкусный и вобравший в себя многие полезные свойства молока. Регулярное употребление помогает организму усваивать жирорастворимые витамины, поддерживает работу желудочно-кишечного тракта, иммунной системы. Сметана «Лужайкино» производится из молока высшего сорта и закваски жирностью от 10 до 20%. Вкус у нее приятный кисломолочный, консистенция – однородная, густота зависит от жирности, чем выше, тем гуще, поверхность − глянцевая.

Сметана — исконно русский национальный продукт, который долгое время был знаком только жителям нашей страны: со сметаной ели пельмени и вареники, грибы и мясо, салаты и супы. За границу сметана «проникла» только после Второй мировой войны, причем в некоторых странах сметану до сих пор называют «русскими сливками».

Где молоко, там и творог

Дипломантом конкурса «100 лучших товаров России 2022» стал творог «Лужайкино». В ассортиментной линейке выпускается два вида творога: один с сохраненной структурой зерна - крупный, рассыпчатый, упругий, с приятным молочным вкусом, без лишней кислотности, обезжиренный и с 5%-жирностью в зеленой и синей пачке. Творог «Традиционный» в красной пачке - нежный, мягкий по вкусу, мелкозернистый, он идеально подходит для выпечки, десертов. Творожные запеканки и сырники в детском саду готовят из такого творога.

В условиях масштабной конкуренции продукция «Лужайкино» ежегодно становится лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такой успех закономерен и заключается в каждодневной работе - на заводе «МилкОм» вся продукция производится из натурального молока высшего сорта, качество продукта регламентируется ГОСТами, тщательный контроль обеспечивает безопасность на всех технологических процессах, все для того, чтобы потребитель был уверен в своем выборе. На производстве не используется сухое молоко, только цельное, в составе сливочного масла исключительно сливки, а в сметане – только сливки и закваска, в йогуртах - натуральные джемы с кусочками ягод и фруктов.

Завод «МилкОм» с самого открытия взял курс на повышение конкурентоспособности местных товаров за счет оснащения производства самым современным оборудованием, использования требований ГОСТ и обеспечение высокого качества производимых товаров и уже 8 лет успешно придерживается выбранной стратегии.

«Лужайкино» – выбирай ОМСКОЕ! Выбирай СВОЕ!

Еще больше интересного о молоке и молочных продуктах можно узнать на сайте «Лужайкино» или в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», телеграм (6+).

Фотоматериал предоставлен ООО «МилкОм».

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