Легкие деньги: способы экономии, о которых жители Омска часто забывают

Фото: Shutterstock

Новогодние праздники всегда приносят дополнительные траты для семейного бюджета. Поэтому способы экономить как нельзя актуальны. Сегодня есть масса способов ощутимо поправить свое финансовое положение и существенно сократить расходы.

Тратить бонусы и баллы

Благодаря бонусным программам покупатели могут существенно снизить свои повседневные расходы. Приведем пример: держатели карт «Мир», участвующие в акции «Меняйте Приветы на кешбэк и скидки», с ноября по декабрь прошлого года выполняли задания и получали за это виртуальные баллы, которые потом можно было обменять на призы. Задания состояли из повседневных покупок: купить косметику, заправиться на АЗС или сходить в ресторан. Поэтому у зарегистрированных пользователей программы лояльности баллы могли накопиться автоматически.

Эти баллы до конца января можно менять на призы - кешбэк на определённые категории покупок или скидочные промокоды. Например, получить кешбэк 5% на кафе и рестораны или 3% за покупки на заправках. Также за виртуальные баллы можно оформить бесплатную подписку на МТС-Premium и KION-Premium. Или воспользоваться промокодом на покупку товаров от известных брендов: «Папа Джонс», «Самокат», «Золотое Яблоко». Потратить баллы можно до 31 января 2023 года, иначе они сгорят.

Пользоваться сайтами объявлений

Сайты продажи подержанных вещей хорошо знакомы многим россиянам, они работают в любом российском городе и Омск - не исключение. Здесь можно найти практически все: обувь, технику, телефоны, компьютеры, услуги. И главное - по ценам, ниже, чем в магазинах.На таких платформах необходимый товар можно найти по более низкой стоимости. С помощью онлайн-сервисов можно продать вещи, которые не нужны, но хорошо сохранились. Доход пусть и небольшой, но важный для пополнения бюджета.

Помнить о мелочах

Ведение домашнего хозяйства требует затрат, которые тоже можно сократить. К примеру, стоимость электроэнергии отличается ночью и днем. Если у вас стоят двухтарифные счетчики на электричество, выгодно пользоваться электроприборами с 23:00 до 7:00, поэтому стирку и посудомойку запускайте на ночь. Чтобы экономить воду, можно приобрести специальные насадки для кранов с разными резьбами и уровнями пропускания воды. С такой насадкой будет тонкая струя, даже если открыть кран на максимум - очень удобно, если в семье есть дети. При оплате коммуналки смотрите на условия банка. Некоторые берут комиссию, а другие, наоборот, возвращают клиенту часть трат за услуги ЖКХ кешбэком