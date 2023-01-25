Жительница Омска записала ПИН-код от банковской карты на листке, а потом пожалела об этом

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске женщина лишилась крупной суммы, оставив незакрытым свой автомобиль на парковке. Однако все не так просто.

Как рассказала 47-летняя жительница Ленинского округа полицейским, он припарковала свой автомобиль «Тойота» на улице Гусарова и отправилась по делам. При этом запирать двери она не стала. Этим воспользовался злоумышленник: он проник в авто и похитил лежавшую там сумку с кошельком.

Спустя некоторое время на телефон неосторожной омички пришло смс-сообщение о списании с банковской карты 240 тысяч рублей.

Полицейские, опросив заявительницу и изъяв записи с видеокамер, выяснили, что денег с карты снял мужчина в банкомате, расположенном в ТЦ «Омский». ПИН-код от карточки неизвестный обнаружил на бумажке в кошельке, на которую потерпевшая и записала его.

— По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Всех, кто знает человека на видеозаписи или располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 79-25-02 или 102.

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