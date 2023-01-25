В Омске живодер покалечил щенка, воткнув дротик в глаз животного

Фото: соцсети.

В омских социальных сетях зооактивисты Денис и Ирина Богдановы сообщили о том, что накануне неизвестный живодер лишил глаза уличного щенка. С дротиком в левой глазнице малышка по кличке Белочка проходила даже не один день.

Активисты как только обнаружили щенка, незамедлительно отвезли в ветклинику.

Фото: соцсети.

- В промышленной зоне Омска у ТЭЦ-4 в районе улицы Комбинатской завелся живодер. В воскресенье приехали и увидели страшную картину. Одна малышка с дротиков в глазике. Еще два щенка пропали, - сообщил Денис Богданов в одном из пабликов ВКонтакте. - Дротик Белочке изъяли, глазик пришлось удалить.

Фото: соцсети.

Супруги заботились о собачьем семействе с момента, как обнаружили мамочку-собаку глубоко беременной - еще осенью.

Фото: соцсети.

- Соорудили ей укрытие, ездили каждый день кормить. Родились 6 малышей. Одного удалось пристроить через сайт бесплатных объявлений, - добавил мужчина.

В ближайшее время супруги намерены подать заявление в полицию о жестоком обращении с животным. Но открытым остается вопрос, будут ли искать подозреваемого в зверстве, чтобы привлечь к ответственности.