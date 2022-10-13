Дело дорожников Вагнера и Шипилова о картельном сговоре на торгах передано в омский суд

На заседаниях в УФАС дорожники отрицали сговор. Веским доводом было отсутствие работ второй компании на субподряде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сговор на миллиард» с подачи регионального управления Следкома уходит в суд. Расследование картеля между директором ООО «Стройсервис» Яковом Вагнером и руководителем АО «Омскавтодор» Алексеем Шипиловым завершено.

- Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным УФСБ России по Омской области, - уточняют в Следокме.

И действительно, это дело долгое время рассматривалось в УФАС. Доказательная база была составлена на основании телефонного разговора, где мужчины, по версии следствия, договариваются о «сливе» аукциона на ремонт дороги Омск-Тара. Предполагалось, что для получения контракта шаги аукциона должен был не превышать 0,5% от суммы.

Теперь дорожникам вменяют уголовную статью за ограничение конкуренции. Напомним, стоимость контракта, который всё-таки был исполнен, составила 1 млрд 600 млн рублей.