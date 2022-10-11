Сотрудники ДПС нашли в кювете подростка, который навеселе гонял по улицам Омска на отцовском BMW

Фото: стоп-кадр видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

Накануне поздней ночью пьяный 16-летний житель Омска решил погонять на отца автомобиле BMW, в итоге угодил в кювет и получил девять административных штрафов.

Около пяти утра сотрудники ДПС заметили а проспекте Королева автомобиль BMW, который нёсся на бешеной скорости. Полицейские потребовали водителя остановить машину, однако он проигнорировал их и попытался скрыться. Началась погоня.

Подросток навеселе, пытаясь уйти от преследования, в районе дома №12А по улице Кемеровской влетел «Мерседес». После этого он сразу скрылся с места ДТП. Дальше, на пересечении улиц 2-й Дачной и 2-й Кольцеваой он врезался в бордюр и улетел в кювет, где столкнулся со столбом. Только это остановило молодого гонщика.

Правоохранители обнаружили, что за рулем находился 16-летний подросток. Парень воспользовался тем, что его родители уехали в соседний город, и взял отцовский автомобиль немного погонять.

Сейчас информация о пьяной выходке подростка передана в инспекцию по делам несовершеннолетних. Кроме того, правоохранители на завели на него 9 административных дел, в том числе за управление транспортом водителем без прав в состоянии алкогольного или иного опьянения, проезд на «красный» и оставление места ДТП.

Напомним, ранее в Омской области пьяного мужчину, который решил порезвиться и обогнать автомобиль сотрудников ДПС.

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