36-летня омичка влетела под фуру на трассе Омск-Новосибирск

Фото: Госавтоинспекция

Смертельное ДТП произошло 23 января около 9 утра. В Калачинском районе на трассе Челябинск-Новосибирск столкнулась иномарка с фурой.

- Сотрудниками Гоставтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Фольксваген», женщина 1986 г.р., двигаясь по автодороге Челябинск-Новосибирск, в районе 890 километра выехала на полосу встречного движении, где допустила столкновение с большегрузным автомобилем «Скания» под управлением мужчины 1976 г.р., - уточнили в ГИБДД по Омской области.

Столкновение было настолько сильным, что водитель иномарки скончалась на месте. Сейчас полиция разбирается в подробностях аварии.

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