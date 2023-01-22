Жителю Омска после ДТП медики 10 часов собирали тазовые кости

Фото: Инцидент Омск.

Накануне в отделении травматологи одной из больниц скорой медпомощи провели две сложнейших операции омичу с переломом таза. Тяжелые травмы молодой мужчина получил после ДТП. Обе процедуры длились по пять часов. Хирурги по частям собирали раздробленные тазовые кости, фиксировали костные отломки титановыми пластинами. устанавливали фрагменты костей с обеих сторон таза так, чтобы пациент быстрее восстановился после травмы и не остался инвалидом. При этом кости располагаются рядом с крупными кровеносными сосудами и внутренними органами, стоял риск сильного внутреннего кровотечения.

- Есть риск развития постоянного болевого синдрома, тугоподвижности сустава, нарушения ходьбы, операции очень ответственные и трудоемкие, - рассказал заведующий отделением травматологии БСМП №1 Олег Козарь.

Пациент, в свою очередь, чтобы не остаться инвалидом, принял возможные риски и доверился врачам - подписал согласие на операцию.

Фото: Инцидент Омск.

- Как правило, с подобными травмами пациенты лежат по несколько месяцев на вытяжении, с аппаратами внешней фиксации, но мне посчастливилось этого избежать. Осколки задели седалищный нерв, поэтому пока я не чувствую пальцы, но уверен, что это временно. Мне уже разрешили присаживаться, скоро разрешат наступать на ногу, - поделился пациент по имени Владимир.

Специалистов, которые владеют и применяют подобные оперативные техники тазовой хирургии, очень мало в России.