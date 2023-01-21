В аварии на трассе под Омском иномарка вылетела на «встречку» и вмазалась в КамАЗ

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омской области 20 января на трассе столкнулись КамАз и иномарка. В ДТП погиб один человек, еще один пострадал.

Как было предварительно установлено, 47-летний водитель автомобиля «Рено» в районе 145 километра трассы Омск-Тара не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в КамАз, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В результате столкновения на месте скончалась 41-летняя пассажирка «Рено». Водитель выжил. Его с травмами доставили в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

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