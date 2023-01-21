Ноготочки, стены, чайник: в 2022 году в Омске резко взлетел спрос на мастеров трех видов услуг

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сервис Авито Услуги назвал цены на самые популярные услуги в Омске по итогам 2022 года. Чаще всего омичи активно искали через интернет мастеров красоты, специалистов по отделке жилья, а также мастеров по ремонту техники. И вызывали мастеров онлайн.

Бьюти-процедуры приросли вполовину

Спрос на мастеров красоты разных направлений в 2022 году вырос на 57% по сравнению с 2021 годом. Услуги по маникюру и педикюру стали заказывать чаще на 50%, услуги парикмахеров прибавили 66%, визажистов — 69%. Средняя цена в Омске за одну услугу составила 1 000 рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пол ремонтируют вдвое чаще

В 2022 году в Омске также активно вырос спрос на услуги по ремонту. Спрос на услуги мастеров по установке натяжных потолков вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, по укладке полов и напольных покрытий — на 113%.

Услуги плиточников искали на 10% чаще, а специалистов по малярным работам и поклейке обоев — на 26%.

Средняя цена по стране зависит от вида услуги. Так, например, установка натяжных потолков стоит около 300 рублей за квадратный метр, укладка паркета, ламината или других покрытий — от 250 рублей за квадратный метр. Цены за услуги плиточников и маляров стартуют от 900 рублей и 200 рублей соответственно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дать технике вторую жизнь

В 2022 году спрос на услуги специалистов в этой сфере в Омске вырос на 60%. Наиболее ощутимо возрос сегмент ремонта и обслуживания крупной (+53%) и мелкой (+76%) бытовой техники, компьютеров (+73%) и мобильных устройств (+76%). Цена зависит от вида работ и сложности поломки, а также от сроков и необходимости замены деталей, и обговаривается с мастерами индивидуально при заказе. В среднем ремонт стиральной машины стартует от 1 700 рублей.