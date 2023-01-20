Исправительный хоккей: в Омске прошел турнир по хоккею между командами осужденных

Фото: пресс-служба УФСИН по Омской области.

Накануне заключенные в омской колонии особого режима ИК-7 сыграли несколько дружеских матчей по хоккею. Проведение спортивного мероприятия с 2018 года здесь считают важной традицией. К спорту тянется все больше осужденных. Постоянный участник турниров – Алексей Сайденсал. В занятиях с шайбой и клюшкой 24-летний парень видит свою отдушину.

- Я встал на коньки в юношеские годы, лет семь примерно занимаюсь именно этим видом спорта. Отлично помню, как хоккей объединял мальчишек со дворов Московки. Мы постоянно гоняли шайбу, частенько скидывались и брали в аренду профессиональный лед во дворце спорта имени Кожевникова. Летом еще в футбол гоняю, но играть в хоккей в разы интереснее, - рассказал Алексей.

Фото: пресс-служба УФСИН по Омской области.

Навыки, приобретенные еще на воле, очень пригодились спортсмену. Здесь к развитому физически парню прислушиваются, берут советы - как правильно зайти в атаку или стоять на воротах. Алексей даже дока в пошиве профессиональной формы. Нападающий команды лечебно-исправительного учреждения Омской области №2 рассказал о том, что каждый из игроков его команды «Сибиряк» самостоятельно отшивает себе вещи, ремонтирует клюшки, шлемы и коньки. Большую часть спортивной экипировки, разумеется, заказывают в посылках от родственников. Но те с пониманием относятся к просьбам заключенных, готовых заниматься интересным спортом.

На территории колонии установлена хоккейная коробка. Участники активно тренируются не только перед матчем.

- Руководство всегда только «за» наши занятия, поэтому в тренировочном времени нас никто не ограничивает. Можем выходить на лед хоть пять раз в неделю. Что многие и делают. Для поддержания общей физической формы посещаем тренажерный зал, устраиваем себе интенсивные кроссфиты, учим стоять на коньках новичков, даже забеги по шорт-треку проходят, - добавил хоккеист.

Фото: пресс-служба УФСИН по Омской области.

Тренированный парень и опытный спортсмен, он быстро попал в Колонийскую хоккейную лигу, созданную в регионе в 2018 году, вместе с открытием этого турнира.

- Жаль, конечно, что профессионального наставника у нас нет, но мы внимательно всегда следим за игрой омского «Авангарда», смотрим, какие тактики и техники игры применяют спортсмены, стараемся отрабатывать их сами. А вообще я очень благодарен, что у нас есть такой хоккей, пусть и любительский. Знаете, именно эти занятия стали для меня поддержкой – я могу закалять дух, здоровье, мысли лишние в голову не лезут, - добавил Алексей.

Назначенный срок наказания у Сайденсала закончится только в 2025 году. Спортсмен надеется на УДО: пока за пять лет в тюрьме у него 20 поощрений и ни одного взыскания. Срок Алексей получил за распространение наркотиков. О событиях тех лет очень жалеет и надеется все исправить.

- Спорт – это то, что человеку может помочь в сложной ситуации, в жизни. Это я понял точно. Перед заключением, когда я попал в дурную компанию по приходу из армии, мы полгода развозили наркотики по всему городу. По всему, кроме как раз Московки. В этом районе живет наш известный боец ММА Александр Шлеменко. Он не раз заявлял, что этот район – самый спокойный в городе. И его ведь никто не смел ослушаться. Вот он – авторитет спортсмена, - сделал вывод молодой любитель-хоккеист.

Сразиться на льду в ходе турнира предстоит четырем колонийским хоккейным командам, среди них – «Белые медведи», «Спарта», «Сибиряк» и «Виктория». Раньше их насчитывалось вдвое больше, но с тех пор в зонах сократилось количество мест, заключенных стало меньше, многих стараются не удалять из социума, отправляя в колонии поселения.

Фото: пресс-служба УФСИН по Омской области.

Команде победителей достанется не только кубок первенства, каждого из игроков поощрят на выбор заключенного.

- Если мы победим, то я обязательно попрошу выделить мне дополнительное свидание с родителями, я так по ним скучаю и так много еще нужно исправить в своей жизни, наладить с ними отношения, - признался напоследок Алексей. Так что, спорт, действительно, объединяет!