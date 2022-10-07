Омский врач-педиатр и неонатолог ответила на актуальные вопросы о грудном вскармливании

Фото: минздрав Омской области.

Период грудного вскармливания - очень важный этап в жизни матери и ребенка. Логично, что у многих молодых мам, особенно тех, кто в этой роли впервые, возникает масса вопросов — как все делать правильно? Омский врач-педиатр и неонатолог Елена Нефедова ответила на актуальные вопросы о грудном вскармливании.

- Что можно кушать кормящей маме?

- По всем современным рекомендациям кушать можно всё. Но нужно обращать внимание на то, как ребенок реагирует, например, на продукты красного цвета. Хотите помидор – скушайте утром один и понаблюдайте в течение дня. Если у родителей есть аллергии, то лучше не проверять будет реакция у ребенка. Полезны белки – мясо, рыба. Приправить перцем можно, а вот острые куриные крылышки из фаст-фуда не рекомендую.

- Что делать с лактостазами?

- Как правило, лактостазы бывают после первой беременности, когда протоки еще узкие. Обычно, почему-то ночью. Нужно запастись терпением. Лучший «расцеживатель» - это ребенок, нужно прикладывать малыша к груди как можно чаще и застой постепенно уйдет. Сцеживать тоже нужно, возможно, поможет опыт акушерки, возможно удастся самостоятельно. Также можно использовать молокоотсос. Больно, неприятно, но это возможно. Сцеживать нужно не все молоко, а только до облегчения, иначе молока придет еще больше. Для профилактики лактостазов нужно носить белье и регулярно кормить малыша каждые 2-3 часа.

- А полезна ли лактация для матери?

- Кормление грудью защищает от рака молочной железы, и от диабета 2 типа. По крайней мере может отсрочить начинающиеся процессы формирования диабета.

- Как сохранить лактацию?

- Если мама устала, то не поможет ни специальный чай, ни таблетки. Стресс уменьшает количество молока. Мама должна быть сытая, довольная и выспавшаяся. Отцы, приходите с работы – идите на 2-3 часа гулять с ребенком. Пусть женщина отдохнет, если будет счастлива мама, то будет счастлива вся семья.