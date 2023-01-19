В Омской области на выходных резко потеплеет до -4 градусов

Коммунальщикам вновь придется напрячься. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области на этих выходных потеплеет до -4 градусов и пройдет снег. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в пятницу, 20 января, ночью температура воздуха составит -10...-15 градусов, а местами до -21 градуса. В отдельных районах возможны туман и изморозь. Днем в последний день рабочей недели ожидается -6...-11 градусов. В течении суток местами пройдет небольшой снег. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

В субботу, 21 января, в ночные часы термометр покажет -13...-18 градусов. При прояснении еще холоднее — до -23 градусов. Днем -7...-12 градусов. Направление ветра в течение суток сменится с северо-западного на юго-восточное. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В воскресенье, 22 января, в Омске и области ожидается небольшой снег. Ночью -9...-14 градусов. При прояснении до -19 градусов. Днем воздух прогреется до -4 градусов. Ветер юго-восточной, юго-западный со скоростью до 10 метров в секунду.

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