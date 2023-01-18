Второй салон китайского автобренда HAVAL откроется в Омске

Стоянка китайского автобренда в Подмосковье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санкции против России заставили перепрофилироваться не только рынок бытовой техники, где сейчас можно купить белорусский телевизор или узбекский холодильник, но и автомобильный.

С уходом топовых иномарок из традиционной Японии, Кореи и Германии, долго не думая, страну начали заполонять китайские бренды. Например, в ближайшее время в Омске откроется второй дилерский центр бренда HAVAL.

По данным сайта холдинга, новый автосалон начнет работать на улице Волгоградской, где сейчас продаются Renault и Geely. Чуть ранее это здание предполагало размещение японского бренда Nissan.

Запустит салон федеральный холдинг «КЛЮЧАВТО». Отметим, ч о в Омске уже есть один представитель «китайца» - это ГК «Антикор-Сервис».

К слову, автомобили бренда из Поднебесной в Омске уже давно пользуются спросом. Да и россияне в целом неплохо отреагировали на молодые марки. Более того, компания совершенствует каждую новую модель, поэтому по оценке многих экспертов, машины могут поконкурировать с устоявшимися брендами. Кстати, по данным «Автостат Инфо», по итогам 2022 года в Омской области было зарегистрировано 136 новых автомобилей HAVAL, что демонстрирует 7 место по рынку в стране.