Последний рывок: Антропенко-старший достроит многострадальный корпус ОмГУ на Певцова

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За 151,4 млн рублей многострадальный корпус Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского достроит компания «Строительные материалы Сибири». Итоги торгов подведены на сайте Госзакупок.

Любопытно, что на аукцион заявилась лишь одна компания, причем, она же и сделала шаг в размере первоначальной максимальной стоимости. И выиграла этот контракт.

Если вспоминать историю здания, то она началась более 15 лет назад. Планов у классического университета было много на этот корпус, но, в итоге, сменились уже несколько ректоров, а воз и ныне там из-за множества скандалов с «присвоенными» деньгами. Правда, в этот раз руководство обещает ввести в эксплуатацию огромное строение в центре Омска.

Что касается подрядной организации, то ее учредителем является Александр Антропенко, который когда-то руководил «Омскэнерго». Сейчас вместе с сыном - депутатом Госдумы РФ - имеет в Омске несколько заводов по производству строительных материалов и металлических конструкций. Недавно компания построила детский сад на Светловской, в состоянии которого из-за плесени разбирается прокуратура. А также начала возводить школу на Космическом проспекте.

Также в планах семьи Антропенко - строительство жилого квартала в районе ТЭЦ-1 на набережной Оми. Против этого проекта высказываются многие архитекторы, а также местные жители. Люди считают, что масштабная застройка в виде жилого комплекса может превратить центр Омска в сплошную пробку. Но так как земля под историческим зданием находится в собственности застройщика, наверняка, он не обратит внимание на негодование омичей.