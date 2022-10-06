«Солевая» квартира: жилье омича было забито свертками запрещенных веществ

Фото: стоп-кадр видео, предоставленного УМВД России по Омской области

Накануне в Омске задержали 26-летнего мужчину, причастного к распространению наркотика под названием «соль».

Оптового наркокурьера задержали на выходе из квартиры, которую он арендовал в доме по проспекту Комарова. При осмотре полицейские обнаружили у омича сверток с веществом светлого цвета.

При обыске жилья подозреваемого было найдено свыше 70 свертков различного веса, нерасфасованный порошок, упаковочный материал и весы. Синтетические наркотики были разбросаны по всей квартире - в комнате, на кухне и в ванной. Общей вес найденных веществ составляет 291,75 граммов.

Согласно информации оперативников, омич сначала подрабатывал простым наркокурьером около месяца, а потом владельцы наркобизнеса его повысили до «оптовика». Мужчина забирал крупные партии синтетики, фасовал их на съемной квартире, а затем прятал в тайники-закладки, разбросанные по всему городу, откуда запрещенные вещества забирали обычные наркопотребители. Сам подозреваемый тоже употреблял.

В настоящее время в отношении омича завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в особо крупном размере». Октябрьский районный суд принял решение поместить его в следственный изолятор. Мужчине может грозить пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Омске задержали двух мужчин, которых подозревают в распространении мефедрона. У них при обыске обнаружили почти 2 килограмма запрещенного вещества.

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