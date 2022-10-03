До пожизненного: два жителя Омской области отправятся в колонию за сбыт мефедрона

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области.

Накануне в Омской области полицейские задержали двух мужчин, которые могут быть причастны к сбыту синтетических наркотиков на территории региона.

Подозреваемых задержали в одно время в разных местах. Так, 37-летнего мужчину из Муромцевского района задержали на выходе из подъезда дома в Октябрьском округе, в котором он проживал. Второго - 38-летнего уроженца Любинского района - оперативники поймали в Омском районе.

У 37-летнего подозреваемого при обыске в квартире нашли и изъяли синтетических наркотиков массой 51,69 граммов, а также весы и упаковочный материал. Кроме того, оперативникам удалось обнаружить восемь закладок с веществами, которые он сделал.

Второго подозреваемого задержали в лесном массиве в 450 метрах от Черлакского тракта при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» после того, как тот достал из тайника-закладки сверток с наркотическим вещество веществом. Проведенная экспертиза показала, что это был мефедрон массой в 1,8 килограммов.

Как выяснили оперативники, мужчины работали сообща. Первый сначала работал простым курьером, а потом вырос до оптового наркокурьера. Позже он позвал к себе работать своего знакомого - второго подозреваемого из Любинского района -, который ранее вышел из тюрьмы. Приятель выезжал за город и забирал оптовые партии мефедрона. Полученные наркотики мужчины вместе фасовали и разбрасывали по тайникам-закладкам в Омске.

По данным полицейских, наркобизнесмены были уже ранее судимы за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, мужчины принимают героин.

В соответствии с полученными данными, следователи специализированного отдела СУ УМВД России по Омской области завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

В отношении 37-летнего подозреваемого было заведено 9 уголовных дел по статье «Покушение на сбыт наркотиков группой лиц в значительном размере».

В ближайшее время два уголовных дела будут объединены в одно производство. Сейчас подозреваемых поместили под стражу. Мужчинам может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Омской области задержали 22-летнего парня, который был причастен к сбыту наркотиков на территории региона. Ему грозит 20 лет лишения свободы.

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