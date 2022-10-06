Оксана Фадина: я приехала с нужными тазиками, чайниками и средствами гигиены

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Сегодня в telegram-канале «Фадина ВеZет» экс-мэр Омска и депутат Госдумы РФ Оксана Фадина подробно рассказала о том, как побывала в пункте гуманитарной помощи мобилизованным сибирякам. Больше всего опытного руководителя поразила Слаженность и четкий план работы волонтеров.

- Мой опыт работы связан с бизнесом и с госсектором разного уровня. Но такого менеджмента, такой самоорганизации в короткий срок, как у ребят в чате «Гум помощь Омск», я ранее никогда и нигде (!) не встречала. В некоторой оторопи и с восхищением смотрела за тем, как был организован штаб со структурированной моделью управления, механизм выяснения потребностей и система отчетности. Никакого хаоса, - подробно рассказала Оксана Николаевна.

Фадина призналась, что сама не сразу смогла присоединиться к сбору - была в столице.

Но по-настоящему же ее поразила выездная парикмахерская для резервистов.

- Я приехала с нужными тазиками, чайниками и средствами гигиены. Застала там же выездную парикмахерскую, в которой мастера бесплатно, в свой выходной, шустро поправляли парням стрижки. Спасибо военным института за отдельное здание, куда и приходят парни за гуманитаркой из полевого лагеря, - добавила Оксана Николаевна. - Представьте, как они будут вспоминать потом, как их наши девчонки подстригали, подкармливали и своей улыбкой поддерживали?

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