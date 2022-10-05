Прогадал по полной: в Омске гадалка во время магического ритуала выманила у мужчины мобильный телефон

Ранее гадалка была судима за мошенничество. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила об очередном мошенничестве и краже личного имущества у 25-летнего омича. Мужчина воспользовался услугами гадалки, и та во время магического ритуала украла у клиента дорогостоящий мобильник.

- Днём на улице Лобкова к жителю Ленинского округа обратилась прохожая, которая спросила его, как доехать до автовокзала. В благодарность за ответ она предложила потерпевшему погадать и сразу приступила к магическому обряду. Пока потерпевший выполнял все условия для снятия порчи - крутился вокруг своей оси, смотрел через плечо и совершал другие сложные действия, женщина предложила подержать его телефон, - сообщили правоохранители.

Мужчина не заподозрил ничего необычного: отдал телефон гадалке в руки, а сам продолжил добросовестно кружиться, дабы избавиться от негатива вселенной. В это время женщина потихоньку сбежала с его телефоном.

При этом полицейские быстро установили личность мошенницы и задержали её по месту жительства. Неоднократно судимая 34-летняя жительница Ленинского округа призналась, что уже продала смартфон в ломбард за 5 тысяч рублей, а полученные деньги истратила. Полицейские изъяли телефон и вернули владельцу, на женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество».