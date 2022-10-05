Кровавое застолье: под Омском во дворе частного дома нашли тело подростка

Тело подростка было найдено во дворе дома. Фото: СУ СК РФ по Омской области.

Накануне в деревне Сягаевка Горьковского района Омской области в дворе одного из частных домов было обнаружено тело 17-летнего парня с множественными ножевыми ранениями.

По версии следствия, 17-летний сельчанин приехал к 47-летнему подозреваемому с целью приобрести мотоцикл. В ночь с 4 на 5 сентября подросток распивал алкогольные напитки с продавцом транспортного средства. Во время веселого застолья между парнем и подозреваемым вспыхнул конфликт. Пьяный мужчина набросил на подростка и нанес ему несколько ножевых ранений - они оказались смертельными.

Подозреваемого оперативно задержали.

В настоящее время СУ СК России по Омской области завело уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники ведомства проводят следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств трагедии. Расследование идет. Задержанного следствие намерено поместить под стражу.

Напомним, ранее в Полтавском районе Омской области пьяный сельчанин поссорился со своей женой и, будучи в гневе, убил котенка и собаку на глазах у трехлетней дочки.

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