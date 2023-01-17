Докурилась: жительница столицы, летевшая в Омск, поплатилась за курение в туалете

Транспортные полицейские составили на москвичку протокол Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске транспортная полиция задержала москвичку, которая думала незаметно подымить в самолете.

Как сообщили в омском ЛУ МВД России, информация о 43-летней жительницы столице, решившей покурить электронную сигарету в туалете самолета, выполнявшего рейс Москва-Омск, поступила от представителя авиакомпании.

Прибывшие на место правоохранители составили на женщину административный протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Напомним, ранее в Омске с самолета сняла уроженца Дагестана, который также решил насладиться никотином на борту.

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