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Происшествия17 января 2023 6:51

Докурилась: жительница столицы, летевшая в Омск, поплатилась за курение в туалете

В Омске задержали москвичку, которая решила покурить на борту самолета
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Транспортные полицейские составили на москвичку протокол

Транспортные полицейские составили на москвичку протокол

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске транспортная полиция задержала москвичку, которая думала незаметно подымить в самолете.

Как сообщили в омском ЛУ МВД России, информация о 43-летней жительницы столице, решившей покурить электронную сигарету в туалете самолета, выполнявшего рейс Москва-Омск, поступила от представителя авиакомпании.

Прибывшие на место правоохранители составили на женщину административный протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Напомним, ранее в Омске с самолета сняла уроженца Дагестана, который также решил насладиться никотином на борту.

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