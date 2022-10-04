Омича будут судить за сброшенную с 10-го этажа собаку, которая стала инвалидом

Фото: стоп-кадр из видео группы во Вконтакте «Омск Live»

Уголовное дело о жестоком обращении с животным ушло Ленинский суд города Омска. В преступлении обвиняют 39-летнего мужчины, который весной 2022 года сбросил с 10-го этажа собаку своей подруги.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке в подъезде дома, мужчина сбросил с 10-го этажа собаку, принадлежащую своей знакомой, - уточнили в областной прокуратуре.

Животное пролетело все 10 лестничных пролетов, и поврежденное тело упало на первом этаже, где его подобрали неравнодушные соседи. Как оказалось, собака теперь инвалид и ограничена в передвижении.

Сам обвиняемый свою причастность к преступлению признал, теперь его ждет наказание. А насколько оно будет суровым, решит суд. Судебная практика последнего года показывает, что многие подобные деяния заканчиваются тюрьмой.