У мэра сгоревшего Называевска и экс-начальника «Омскэнерго» арестовали имущество и оружие

Фото: СУ СКР по Омской области

Называевский городской суд начал рассматривать уголовное дело мэра Виктора Лупиноса и бывшего начальника районного отделения Западные электрические сети ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» Евгения Шаламова.

Этих руководителей обвиняют в превышении должностных полномочий, правда, они инкриминируемую статью до сих пор не признали. Однако, доказательной базы хватило стороне обвинения, которая настаивает на наказании мужчин из-за сгоревшей весной 2022 года улицы в районном центре.

- Достоверно зная о введении особого противопожарного режима, не обеспечил должным образом выполнение первичных мер пожарной безопасности, в том числе своевременную уборку мусора и сухой растительности, при этом утвердил соответствующий паспорт безопасности населенного пункта, в котором были отражены недостоверные сведения об их выполнении, - уточняют в областной прокуратуре.

К слову, Лупинос уже привлекался к административным наказаниям за неисполнение пожарной безопасности. На время следствия наложен арест на 2 земельных участка, 2 автомобиля, доли в жилых помещениях, оружие, принадлежащее обвиняемым.

Напомним, масштабная трагедия произошла 6 мая в Называевске. Тогда выгорело более 100 зданий, из них 97 жилых домов. Огонь возник из-за замыкания транспформаторной подстанции, искра которой упала на сухую траву. В тот день по всему региону был сильнейший ветер, который с лёгкостью перекинулся на жилую улицу.

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