Жительница Омской области завоевала золото VII Спартакиады пенсионеров России

Фото: пресс-служба Спартакиады пенсионеров России.

В преддверии Дня пожилого человека в Тольятти прошла большая спартакиада для пенсионеров. Соревнования проходили с 26 по 29 сентября. 670 финалистов в составе команд из 73 регионов России боролись за медали в личном и командном первенстве в семи видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол.

Здесь же состоялась сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 9-11 ступеней. Всего за путёвки на финал VII Спартакиады в региональных отборочных турах сражались почти 67 тысяч российских пенсионеров.

Золото по пулевой стрельбе среди женщин завоевала 57-летняя Алла Ревякина из Омского района, жительница поселка Чернолучье. Алла Викторовна - кандидат в мастера спорта по стрельбе, спортсменка со 2-м разрядом в настольном теннисе. Именно в этих видах она и защищала честь региона.

Другие медалей, к сожалению, в личных первенствах достались спортсменам других регионов.

Фото: пресс-служба Спартакиады пенсионеров России.

Отметим, что Всероссийский турнир среди любителей спорта и здорового образа жизни старше 55 лет вернулся после 2-летнего перерыва, связанного с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Ежегодное мероприятие проводится с 2014 года в целях популяризации физической культуры и спорта как фактора активного долголетия, а также массового привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям спортом в рамках федеральных проектов «Старшее поколение» и «Спорт – норма жизни».

Каждый пятый участник Спартакиады-2022 (22%) старше 70 лет; шестеро спортсменов-любителей перешагнули 80-летний рубеж. Женщин среди них 49%, мужчин – 51%. Больше половины спартакиадовцев продолжают работать по сей день.