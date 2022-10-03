Омские предприниматели надеются на предоставление отсрочки от частичной мобилизации

На фото: АО «Высокие Технологии», предоставлено ТПП Омской области.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации совместно с общероссийскими общественными организациями «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», «Российский союз промышленников и предпринимателей», Корпорацией «МСП» накануне направила обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. В связи с частичной мобилизацией руководителей и сотрудников предприятий и организаций омский бизнес опасается невосполнимых потерь.

- У предпринимателей, в связи с мобилизацией учредителей и собственников, руководителей, ряда ключевых сотрудников, обеспечивающих основные технологические и производственные процессы, возникают значительные риски прекращения деятельности, срыва выполнения контрактов, ухудшения качества услуг населению, прокомментировали в ТПП Омской области.

В связи с этим бизнес-сообществом были сформированы предложения по отсрочке от призыва на военную службу, предоставлению брони ряду категорий работников российских предприятий, организаций и компаний.

Письмо-обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину прилагается.