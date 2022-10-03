В омском парке собака чуть не разорвала пони

Хозяева собаки даже не извинились и сбежали в закат Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Накануне днем в парке имени 30-летия ВЛКСМ произошел страшный инцидент - собака набросилась и искусала пони. Сообщение об этом появилось в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Собака, бросившаяся на небольшую лошадь, была без намордника и поводка. Автор поста также отметил, что в парке запрещено выгуливать собак.

- Вместо извинений от владельца услышали в свой адрес угрозы. На место вызвали ветеринара, который оказал первую помощь. Пони в шоке. Кровь остановили. Губа как решето. Испуг останется на всю жизнь, - написал автор поста.

Момент нападения пса на пони попал на видео. На кадрах видно, собака резко вцепилась в нижнюю губу маленькой лошади. Женщина за кадрам кричит, чтобы псу разжали пасть и отвели его от пони. В конце видео видно, что освободить лошадь все-таки удалось.