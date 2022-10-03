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Происшествия3 октября 2022 4:05

В Омске экс-проректор СибИТа попался на миллионной взятке от 46 студентов

Свою вину мужчина не признает
Виктория КОВЕРНЕВА
Дело будет рассматривать Первомайский суд.

Дело будет рассматривать Первомайский суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Громкое уголовное дело заведено в Омске на экс-проректора Сибирского институт бизнеса и информационных технологий. Мужчину обвиняют во взяточничестве.

36-летнему бывшему руководителю вменяют сразу 46 эпизодов получения денег от студентов на общую сумму более 900 тысяч рублей.

- В 2018 - 2021 годы фигурант уголовного дела получил незаконное денежное вознаграждение за выставление им положительных оценок за промежуточные и государственные итоговые экзамены без фактической их сдачи, - уточняют в прокуратуре Омской области.

При этом, омич вину не признает. Сейчас на его имущество стоимостью 19 млн рублей наложен арест. Уголовное дело передано в Первомайский районный суд.

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