В Омской области потеплеет до -5, а потом резко похолодает до -25

Осадки прекратятся уже во вторник Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в начале новой рабочей недели сначала потеплеет до -5 градусов, а потом похолодает до -25 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

В понедельник, 16 января, ночью столбик термометра покажет -9...-14 градусов. Днем же потеплеет до -5 градусов. В течение суток местами ожидается небольшой снег. Первый день рабочей недели обещает быть ветреным. Теплый юго-западный ветер сменится на прохладный северо-западный со скоростью до 7-12 метров в секунду. В отдельных районах Омской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Во вторник, 17 января, ночью -11...-16 градусов. При прояснении еще холоднее — до -21 градуса. В ночные часы местами пройдет небольшой снег. Днем в Омске и области без существенных осадков. Воздух прогреется до -10...-15 градусов. Ветер северо-западный, западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В среду, 18 января, в ночные часы -15...-20, а местами до -25 градусов и изморозь. Днем температура воздуха будет колебаться от -11...-16 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.

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