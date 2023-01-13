Омск встал в девятибалльные пробки в пятницу 13 января

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По состоянию на 18.00 пятницы, 13 января, в Омске отмечаются девятибалльные пробки. Такие данные приводят Яндекс.Карты.

Движение затруднено не только в центре, но и на перекрестках и улицах на окраине областного центра.

Затруднения фиксируются на проспекте Мира, улицах Заозерной, Химиков и Королева в Нефтяниках. Сложности с проездом смогут испытать водители, находящиеся на улицах Лукашевича, Волгоградской, Конева, проспекте Королева, бульваре Архитекторов, 70-летия Октября и Енисейской. Бордовым окрашена улица Кирова, Богдана Хмельницкого, Шебалдина, трудности на Космическом проспекте.

Сложная дорожная обстановка на Маршала Жукова, Гагарина, Герцена, Орджоникидзе, Булатова и 7-ой Северной.

Можно предположить, что такая ситуация складывается из-за вновь скопившегося снега после прошедших осадков. Полосность на дорогах сужается, омичи с нетерпением ждут выезда спецтехники для уборки. Некоторые жители уже благодарят коммунальщиков.

- Хочу сказать спасибо коммунальным службам особенно по САО! Вычистили сегодня в нашем укромном уголке единственный проезд в микрорайон - на Андрианова, ул.Пригородная вдоль дома 21. У ребят сложная несозидательная работа: снег валит и валит, результат видно недолго, успевают не весь город разом, а мы только возмущаемся и никакой благодарности. Так вот, я вам благодарна за ваш труд! Спасибо! Здоровья вам, ребята, и сил на постоянную борьбу со стихией, - написала Юля Павлова в группе «Омск ВК».