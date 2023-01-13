В Омске объявили прием документов от детей-сирот на получение жилищных сертификатов

В министерстве образования Омской области до 1 февраля идет прием документов от детей-сирот на получение жилищных сертификатов. По словам заместителя министра Оксаны Груздевой, во второй год реализации у этой меры социальной поддержки, введение которой инициировал глава региона Александр Бурков, растет популярность.

- Потребность в сертификатах мы отметили еще в прошлом году, поэтому проводили дополнительные приемы документов, было выделено финансирование из областного бюджета. Всего в 2022 году обратились с заявлениями свыше 500 человек, сертификаты получили 202 гражданина, 10 из них это омичи, которые сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции. У них по решению губернатора есть преимущественное право на включение в список уже с 18 лет, - отметила Груздева.

Для получения дополнительной меры соцподдержки в виде однократного предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета необходимо проживать на территории Омской области и быть из числа детей-сирот, достигших 23 лет.

В этом году расширен перечень претендентов на включение в список получателей жилищных сертификатов. Теперь подавать документы могут лица из числа детей-сирот, у которых на руках есть судебное решение о выделении жилого помещения. Сейчас на рассмотрении еще одно изменение – предполагается, что претендовать на сертификаты смогут граждане с детьми, которым исполнилось 18 лет.

В пакет документов входят заявление о предоставлении социальной выплаты, копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, копии документов, подтверждающих место пребывания (жительства) гражданина на территории Омской области, документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности непрерывно в течение не менее 12 месяцев на день подачи заявления или документ о получении образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения, справка о том, что гражданин не состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании и документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости.

Документы принимаются с понедельника по пятницу до 1 февраля на первом этаже по адресу: ул. Красный Путь, 5 (ящик министерства образования Омской области), телефон горячей линии по всем вопросам, связанным с приемом, +7 (3812) 357-000, доб. 2765, все о сертификате можно узнать на специальном разделе сайта министерства в сети Интернет https://mobr.omskportal.ru/oiv/mobr/etc/sertificatds.