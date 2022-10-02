Раздевалка как в НХЛ, сауна и высокие трибуны: тяжелой победой отметил «Авангард» открытие новой «G-Drive Арены» в Омске

Первый матч на новой омской арене прошел между Омском и Новосибирском. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

1 октября на новой хоккейной площадке Омск «G-Drive Арене» стало так жарко, что начал таять лёд. Открытие было долгим: помощник президента РФ Игорь Левитин, полпред СФО Анатолий Серышев, гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков и сам президент федерации хоккея Владислав Третьяк. Каждый из них спешил похвалить спортивное сооружение, стоимость которого составила 12 млрд рублей

- Омск стал обладателем самой современной арены в стране, и стал обладателем по праву. Потому что в Омске ценят хоккей, любят хоккей и живут хоккеем. Компания «Газпроменфть» ставила перед собой задачу построить эту арену быстро и качественно. И действительно, вы видите, нам это удалось,- приветствовал болельщиков Александр Дюков.

4 млрд рублей для новой площадки в Омске выделил федеральный бюджет. Остальное - деньги инвестора. И действительно, миллиардные вливания для местной команды и омчей видны. Ультрасовременная площадка поражает передовыми новинками. Но сравнивать то, что было с тем, что получилось - не имеет смысла. Как говорят местные, прежняя треснувшая «Арена Омск», была не такой удобной, и не такой большой. Да и строилась она в далеком 2007-ом.

В новой сделали все для комфорта омичей и для самих игроков. И так, прогуляемся по новой «G-Drive Арене».

Заблудиться несложно

Огромная парковка вокруг арены вмещает около тысячи автомобилей. То есть, оставить машину есть где, правда, в предматчевые часы ближайший микрорайон встает в огромную пробку даже в субботний вечер.

Для болельщиков есть альтернатива - общественный транспорт. Кстати, городская администрация обещает, что после каждого матча будут предоставляться 20 автобусов большого класса, которые бесплатно развезут зрителей по домам. Когда-то этот транспорт подарил Омску сам «Газпром». Правда, что такое 20 автобусов для 12-тысячной зрительской толпы. Впрочем, о своем комфорте вправе решать каждый сам.

Парковка у новой арены предполагает около 1000 машиномест. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

При входе во внутрь «G-Drive Арены» зрители попадают в огромный холл. Территорию планируют использовать под площадку для проведения мероприятий. Здесь же можно купить атрибутику местного клуба. Большой фан-шоп продает бейсболки, шарфы, джерси в фирменном стиле «Авангарда». Цены не из масс-маркета. Так, за худди придется отдать 6 500 тысяч рублей, а за шарф до 1 100 рублей.

Несмотря на ценник, в день открытия площадки очереди к кассам магазина были огромные. К слову, мини-версии торговых точек есть на каждом этаже. Там также наблюдался аншлаг. Как и к фудкортам. Огромным спросом у зрителей пользовался легкий алкоголь.

Чтобы попасть в свою зону, придется потрудиться. Множество входов, эскалаторов, лестниц и лифтов. Последних очень тяжело дождаться. Но зато вмещают они сразу по 18 человек.

А вот чем еще удобна новая арена, так это игровыми зонами. Тем, кто пришел с детьми, будет где их пристроить. От комнат для малышей до современных игровых столов и компьютерных симуляторов. Некоторые «игрушки» завлекают даже взрослых во время матча.

Внутри есть место не только большому хоккею, но и детским развлечениям. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Зона отдыха для самых маленьких. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Закулисье

Конечно, не вся современность доступна глазу зрителя. Для самих хоккеистов здесь тоже обустроена мегасовременная зона отдыха и спорта. Игровой зал, бассейн и даже сауна - это те места, где местные «Ястребы» будут готовиться ко встречам.

Для их семей предусмотрена отдельная комната отдыха с кухней и детской зоной. Еще одной фишкой арены стала круглая раздевалка, построенная по примеру НХЛ. Как рассказал председатель омского клуба Александр Крылов, прежде чем ее спроектировать, он проехал все стадионы Северной Америки. Поразила «Роджерс Арена» в Эдмонтоне. Оттуда и была взята задумка.

Теперь омской команде с таким «набором плюшек» никак нельзя упустить свой Кубок Гагарина, который удалось завоевать в 2021 году, тренируясь в московской Балашихе.

Святая святых

Когда уже все лабиринты арены пройдены и ты свыкся с мыслью, что из «G-Drive» осталось только название, а твои силы давно требуют дозаправки, то можно и найти свое место на зрительской площадке. В этом помогут огромное количество сопровождающих.

Кресла удобные. Мягкие. Вид завораживающий. Даже самый высокий мужчина в шапке не помешает следить за шайбой. Огромный куб в центре ледового поля уточнит детали. Прекрасная акустика станет приятным дополнением не только в дни матча, но и во время проведения концертов звезд российской эстрады.

Одни из самых дорогих билетов, как и полагается, в первых рядах. Но в новой арене они того стоят. Первый ряд находится прямо у стекла, как на видео НХЛ. Эта задумка была реализована тоже по настоянию Крылова, который хотел не только угодить болельщикам, но и таким образом подбадривать самих игроков.

Наверное, заявление главы «Газпромнефти» Александра Дюкова не было голословным и самохвалебным. Действительно, «G-Drive Арена» получилась весьма мощной и она может в полном праве претендовать на звание лучшей в КХЛ и одной из лучших в Европе.

Шоу со звездами

Любимчик зрителей, глава Федерации российского хоккея Владислав Третьяк был удостоен таких аплодисментов, что по мощи приветствие можно сравнить лишь с благодарностью болельщиков к Александру Крылову. Представитель «Красной машины» поздравил омичей с возвращением домой команды «Авангард», которая четыре года провела в Подмосковье.

- Хотел бы поздравить вас с таким большим спортивным событием и сказать спасибо всем, кто сделал такой прекрасный храм хоккея. Я надеюсь, что в этом зале появятся новые чемпионы, олимпийские чемпионы и мира, которые прославят нашу Россию, - заявил Третьяк и подарил главе региона майку победителей, в которой советские хоккеисты добивались больших побед.

Сибирское дерби на омской площадке оттягивалось. Зрителей ждало красочное лазерное шоу, выступление чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, а также приветствие рэп-группы 25/17.

Конечно, шоу было впечатляющим и намного лучше, чем сама игра. Еще на разминке было видно преимущество команды из Новосибирска. Они это подтверждали и в первом периоде. Но как по велению клюшки игра закончилась в пользу хозяев льда.

Итоги матча 1 октября «Авангард» - «Сибирь»:

Вратари: Демченко – Красоткин

Голы:

0:1 – Мерфи (Пьянов, Бутузов) – 10:41 (бол)

1:1 – Береглазов (Грицюк) – 39:17 (бол)

2:1 – Буше (Ярош, Толчинский) – 49:28 (бол)