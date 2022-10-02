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Происшествия2 октября 2022 4:10

Итоги сентября: в Омской области произошло 198 аварий, 12 человек погибли

Госавтоинспекция Омской области подвела итоги аварийности в регионе за сентябрь 2022 года
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В сентябре на дорогах Омской области зарегистрировано 198 аварий с пострадавшими. В них травмы различной степени тяжести получили 262 человека, а 12 участников движения погибли, сообщает госавтоинспекция региона. Чаще всего люди гибли при столкновении транспортных средств, причиной которых стали выезд на встречную полосу, несоблюдение правил проезда перекрестков, превышение установленной скорости движения.

– Также причиной автоаварий, в которых люди лишаются жизни, является нарушение правил проезда пешеходных переходов водителями автомобилей и нарушение правил дорожного движения самими пешеходами, а именно переход дороги в неустановленном месте, – сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. – В сентябре зарегистрировано 49 наездов на пешеходов.

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