Итоги сентября: в Омской области произошло 198 аварий, 12 человек погибли

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В сентябре на дорогах Омской области зарегистрировано 198 аварий с пострадавшими. В них травмы различной степени тяжести получили 262 человека, а 12 участников движения погибли, сообщает госавтоинспекция региона. Чаще всего люди гибли при столкновении транспортных средств, причиной которых стали выезд на встречную полосу, несоблюдение правил проезда перекрестков, превышение установленной скорости движения.

– Также причиной автоаварий, в которых люди лишаются жизни, является нарушение правил проезда пешеходных переходов водителями автомобилей и нарушение правил дорожного движения самими пешеходами, а именно переход дороги в неустановленном месте, – сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. – В сентябре зарегистрировано 49 наездов на пешеходов.