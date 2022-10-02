В Омске из-за взрыва самогонного аппарата обрушилась стена жилого дома

Фото: соцсети.

Накануне в Омске по адресу Верхнеднепровская 269 корпус 1 взорвался самогонный аппарат, вследствие чего рухнула стена, рядом с которой он работал в этот момент. Об этом сообщает паблик «Инцидент Омск».

Жильцов многоквартирного дома сразу эвакуировали, но через некоторое время позволили вернуться обратно. По предварительным данным разрушилась именно несущая конструкция между квартирами.

Фото: соцсети.

В результате взрыва пострадала 32-летняя хозяйка квартиры. Ее госпитализировали, но позже она покинула медицинское учреждение. В региональном минздраве уточнили, что женщина получила ожоги средней тяжести.

Скорее всего, из-за громкого происшествия у омичей снова начнут проверять домашние самогонные аппараты.