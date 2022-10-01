В Омске для мобилизованных бойцов выступила группа «Любэ»

Сегодня 14-й военный городок в Омске посетили полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев и губернатор Омской области Александр Бурков.

В армейском лагере призванные по мобилизации военнослужащие Центрального военного округа проходят усиленную подготовку и боевое слаживание на территории 242 учебного центра ВДВ, Омского автобронетанкового инженерного института, а также бойцы управления Росгвардии Омской области.

Для тысяч мобилизованных в воинской части выступила всенародно любимая группа «Любэ» под руководством Николая Расторгуева. Коллектив исполнил лучшие композиции и хиты. Военнослужащие подпевали. Для участников патриотической акции была организована работа полевой кухни и установлен большой видеоэкран с трансляцией мероприятия.

- Вы вынуждены оставить свои дома, семьи, близких людей, взять в руки оружие, и в очередной раз защитить нашу Родину. Президент России называет сибиряков «золотым фондом», - мы живём в суровых условиях, и не привыкли вставать на колени. Я желаю всем вернуться здоровыми, сильными победителями! - сказал полпред Анатолий Серышев.

- Вы не убегали от повесток, не уезжали за границу в другие страны – за это вам большое спасибо и низкий поклон! Уверен, что каждый сибиряк с честью и достоинством выполнит поставленную задачу., - обратился к бойцам Бурков.