Александр Бурков открыл первый в Омске Центр ядерной медицины по диагностике онкологии

Мощность центра – от 5 тысяч исследований в год. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Первый в Омске Центр ядерной медицины по диагностике онкологии открыл глава региона Александр Бурков. Об этом сообщает областное правительство.

Проект был реализован совместно с группой компаний «МедИнвестГрупп». Теперь в регионе будет работать отделение крупнейшей федеральной сети по высокоточной радионуклидной диагностики.

- Нельзя останавливаться на достигнутом, — мы должны дальше оснащать современным оборудованием наш онкоцентр, центр ядерной медицины, а, самое главное, готовить специалистов. Даже для этого центра приходилось переучивать людей, потому что у нас не было такого уровня подготовки кадров именно в ядерной медицине. Здесь наша омская медицинская академия, конечно, включается в процесс, - отметил губернатор Омской области.

Новое медучреждение позволит тысячам пациентам вовремя диагностировать патологию, поставить правильный диагноз, провести мониторинг результативности проводимого лечения. Мощность центра – от 5 тысяч исследований в год.