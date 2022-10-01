В Омске семья полицейских приютила растерзанного далматинца с помойки

Фото: РИА «СуперОмск»

Маленькая Анабель чувствует себя хорошо и вполне довольна нынешней жизнью. Хотя в прошлом у собаки породы далматинец много потрясений. О человечной истории рассказывает РИА «СуперОмск».

В феврале ее подобрали бездомные омичи, которые нашли четвероногого на одной и помоек Левобережья. Они отнесли израненное животное в приют «Омские хвостики». Истощенная, с огромной раной на передней лапе и дырой в голове. Казалось, у хвостатого нет никаких шансов на жизнь.

Но судьба распорядилась иначе. Собаку подлечили и помогли встать на ноги. Она наконец-то перестала бояться людей и их доброты.

Совсем недавно она Анабель обрела семью. Ее приютили супруги Маскаевы, которые служат в органах полиции.

- Мы сразу поняли, что это наша собака. Мы спросили, есть ли желающие забрать Анабель, и, узнав, что их нет, сразу же выразили готовность стать хозяевами для нее. Мы несколько раз приезжали с ней пообщаться, познакомиться, наладить отношения, но у нас сразу же возникла связь. Анабель к нам сразу пошла, она такая дружелюбная и ласковая, - рассказал глава семьи, уполномоченный отдела полиции № 5 УМВД России по городу Омску Никита Маскаев.