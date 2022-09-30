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Общество30 сентября 2022 10:55

Омсктрансмаш отправил российским военным партию танков Т-80БВМ

Техника прошла все необходимые испытания
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: Омсктрансмаш

Фото: Омсктрансмаш

Очередную партию танков Т-80БВМ выпустил Омский завод транспортного машиностроения, входящий в состав Ростеха.

Гособоронзаказ был выполнен досрочно, и вся техника прошла необходимые испытания. Совсем скоро она появится в частях российской армии.

Напомним, ранее предприятие отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. Это современное оружие, не имеющее аналогов в мире. Машины стоят на вооружении частей войск радиационной, химической и биологической защиты.

Фото: Омсктрансмаш

Фото: Омсктрансмаш

Экология и промышленность