Омсктрансмаш отправил российским военным партию танков Т-80БВМ

Фото: Омсктрансмаш

Очередную партию танков Т-80БВМ выпустил Омский завод транспортного машиностроения, входящий в состав Ростеха.

Гособоронзаказ был выполнен досрочно, и вся техника прошла необходимые испытания. Совсем скоро она появится в частях российской армии.

Напомним, ранее предприятие отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. Это современное оружие, не имеющее аналогов в мире. Машины стоят на вооружении частей войск радиационной, химической и биологической защиты.