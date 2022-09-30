Бизнесмен Геннадий Фридман займется похоронным делом в Омске

Фото: соцсети.

Накануне в Омске был сформирован новые попечительский совет по вопросам похоронного дела. Предполагается, что это будет постоянно действующим коллегиальный совещательный орган. Он должен будет гарантировать жителям исполнение их волеизъявления о погребении с учетом обычаев и традиций, обеспечивать прозрачность и открытость ритуальных служб, сообщает «Новый Омск».

Известный омский бизнесмен Геннадий Фридман стал членов этого попечительского совета. Кроме него, деликатными вопросами погребения будут заниматься муфтий Духовного управления мусульман Омска и области Даулет Балтабаев, протоиерей, ключарь Успенского собора Василий Вивчар, пастор Евангелическо-лютеранской общины Омска Евгений Филиппов, глава Иудейской общины Омска Ор Хадаш. Всего 9 человек - чиновники, ритуальщики, представители различных религиозных конфессий.

Экспертам предстоит изучить состояние ритуального дела и оказывать необходимую помощь при обращениях и жалобах омичей.