Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 10:30

Бизнесмен Геннадий Фридман займется похоронным делом в Омске

Предприниматель вошел в состав обновленного попечительского совета ритуальной сферы
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Накануне в Омске был сформирован новые попечительский совет по вопросам похоронного дела. Предполагается, что это будет постоянно действующим коллегиальный совещательный орган. Он должен будет гарантировать жителям исполнение их волеизъявления о погребении с учетом обычаев и традиций, обеспечивать прозрачность и открытость ритуальных служб, сообщает «Новый Омск».

Известный омский бизнесмен Геннадий Фридман стал членов этого попечительского совета. Кроме него, деликатными вопросами погребения будут заниматься муфтий Духовного управления мусульман Омска и области Даулет Балтабаев, протоиерей, ключарь Успенского собора Василий Вивчар, пастор Евангелическо-лютеранской общины Омска Евгений Филиппов, глава Иудейской общины Омска Ор Хадаш. Всего 9 человек - чиновники, ритуальщики, представители различных религиозных конфессий.

Экспертам предстоит изучить состояние ритуального дела и оказывать необходимую помощь при обращениях и жалобах омичей.

КАРТИНА ДНЯ