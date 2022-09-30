Мне 13!: под Омском пристав спас школьницу из рук изверга, который пытался ее изнасиловать

Вычислить нападавшего удалось при помощи телефона, который он у крал у пострадавшей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно, что в минувший четверг, 22 сентября, в Омской области судебный пристав спас 13-летнюю девочку от изверга, который пытался ее изнасиловать.

Вечером на улице пристав услышал громкий визг, который доносился из зарослей в метрах 50 от него. Он резко рванул туда, так как, по его словам, крик ребенка не оставил его равнодушным.

Девочка кричала и просила ей не причинять боль. Она буквально сквозь слезы громко повторяла без остановки фразу - «мне 13 лет!». Пристав, добравшись до места, откуда доносились крики, застал там мужчину в капюшоне, который сбросил себя верхнюю одежду и намеревался надругаться над малышкой.

Прибежавший на крики пристав спугнул насильника - тот бросился прочь. Мужчина даже хотел догнать изверга, но испуганная девочка вцепилась в него и попросила не оставлять. После этого он сразу позвонил в полицию. Оперативники вычислили преступника почти через час при помощи приложения для поиска телефона, которое было установлено на телефоне школьницы.

Напомним, ранее под Омском мужчина изнасиловал маленькую девочку, пообещав купить ей коробку конфет. Тогда изверг избил ребенка и выбил ей зубы перед тем, как над ней надругаться.

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