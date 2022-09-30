Контрразведчики поймали семью из Омска, торговавшую контрафактным алкоголем и табаком

Фото: УФСБ России по Омской области

Мать и сын Махамбетовы были задержаны сотрудниками УФСБ России по Омской области за незаконную продажу контрафактного алкоголя и табака.

Как установили разведчик, в июле семья закупила немаркированной пролдукии на 28 млн рублей. В их распоряжении оказалось более 87 тысяч бутылок элитного алкоголя. Правда, без акцизы.

- Под видом предпринимательской деятельности приобрели у неустановленных лиц немаркированную алкогольную продукцию с целью дальнейшего сбыта в оптово-розничной сети, - уточняют в ведомстве.

На омичей завели уголовное дело, сейчас ведется его расследование.