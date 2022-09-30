СК завел уголовное дело за необоснованный ремонт дороги к дому главы района Омской области

Уголовное дело ведет региональное управление СК России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По результатам проверки прокуратуры Следком Омской области завел уголовное дело за превышение должностных полномочий. История касается ремонта дороги по улице Воскресенской в Калачинске, на который потратили 2 млн рублей.

По мнению прокуратуры, участок транспортной сети не нуждался в обновлении. Об этом говорят и местные жители. Правда, они подчеркивают, что отремонтированное полотно проходит прямо возле дома главы муниципалитета.

- Предписания ГИБДД о проведении ремонта должностным лицам администрации района не выдавались, обращения граждан по поводу ненадлежащего состояния дорожного покрытия не поступали. Больница, детский сад, школа на указанной улице отсутствуют, - уточняют прокуроры.

Зато ремонта требуют другие участки города. В администрации поселения находятся 3 неисполненных предписания ГИБДД. И, как отмечает надзорный орган, существенная часть автомобильных дорог Калачинского городского поселения нуждается в приведение в соответствие с требованиями государственных стандартов.

Расследование уголовного дела продолжается.