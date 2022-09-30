Омич получил «условку» за публичное оскорбление женщин

Мужчина получил 2 года условно за оскорбление женщин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2 года условно и год испытательного получил 51-летний житель города Омска за публичное оскорбление женщин. Приговор был вынесен Куйбышевским судом.

- На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сети «Интернет» разместил доступное для просмотра неограниченному числу пользователей текстовое сообщение, содержащее признаки унижения человеческого достоинства по признаку женского пола, - уточнили детали дела в суде.

К слову, при предъявлении обвинения, стало известно, что мужчина ранее уже привлекался за подобное нарушение. Годом ранее в интернете он унижал пользователей по национальному признаку.

Мужчина в содеянном раскаялся. Теперь ему предстоит год вести себя хорошо, так как приговор вступил в законную силу.