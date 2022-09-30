Промышленники готовы принимать на работу выпускников и студентов

В Омске прошел форум карьерных возможностей «Трамплин», на котором представители различных отраслей экономики рассказали студентам средне-профессиональных и высших учебных заведений о том, как построить карьеру с нуля.

Пять промышленных предприятий машино- и приборостроения, оборонно-промышленного комплекса, а также нефтехимии представили свои программы для тех, кто трудоустраивается впервые.

Так, команда завода «Полиом» – одного из крупнейших производителей полипропилена в России – рассказала об уникальности Омской площадки. Современный завод полностью автоматизирован, здесь молодые работники смогут развиваться не только в рамках своей профессии, но и освоить новые специальности. Кроме того, на предприятии можно попробовать себя в проектной работе, направленной на цифровизацию производства, повышение уровня экологической эффективности и безопасности.

Елена Жукова, руководитель службы по персоналу завода «Полиом» подчеркнула, что на предприятии 35% работников – это молодежь в возрасте до 35 лет: «25 человек, которые работают сегодня, выбрали «Полиом» своим первым местом работы и трудятся на заводе по сей день. С учетом того, что у нас всего 300 рабочих мест – это очень хороший показатель. Мы молодое предприятие и охотно работаем с молодежью, так как говорим с ними на одном языке. У нас есть широкий набор инструментов по организации практик и оплачиваемых стажировок, а также трудоустройству студентов всех форм обучения».

На форуме «Трамплин» студенты решили реальный кейс из практики «Полиома». По результатам работы над задачей студенты, которые проявили себя лучше всех, получили приглашение на собеседование. В случае успешного прохождения будущим специалистам будет организована производственная практика и стажировка.

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов назвал форум «Трамплин» открытым диалогом между участниками – будущими специалистами, работодателями и государством: «Мы хотим не просто рассказать о вакансиях, которые сегодня есть в Омской области, мы хотим показать вам карьерные возможности нашего региона. Нам интересно не только раскрыть перспективы трудоустройства и профессионального развития, но и услышать ваше мнение».

Фотоматериалы предоставлены пресс-службой завода «Полиом».