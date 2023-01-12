Из омских Черемушек в зону СВО отправили около 700 бойцов

Накануне из Омска состоялась отправка мобилизованных бойцов. По словам организаторов, это одна из последних отправок первой волны мобилизации. Сколько именно человек покинули военные части, не сообщают, - это все-таки военная тайна. Наш корреспондент насчитал на месте отправки около 700 человек. Большая часть отправленных мужчин - приезжие на учения бойцы из Алтайского края. Во время проводов алтайцы гордо подняли свой флаг. Провожающих в бой родственников тоже почти не было в связи с тем, что бойцы из отдаленных уголков России.

Напутственные слова традиционно произнёс губернатор Омской области Александр Бурков, духовные лица, выступил герой Советского Союза Николай Кравченко. Удачи в боях пожелали также омские юнармейцы.

Зарядить боевым духом военнослужащих приехал известный в военных кругах певец из Барнаула Сергей Пантелеев. Артист служил в Афганистане: не понаслышке знает, куда уезжают ребята. Пантелеев спел на морозе пару военных песен и продекламировал стихи военных поэтов.

- Никто, кроме нас не сможет нас защитить, - вот главный вывод и лозунг, который оставил мобилизованным напоследок Пантелеев.

Последние отправки из региона должны пройти на выходных, 15 и 16 января. Мероприятия были отложены на несколько дней из-за аномального холода в нашем регионе.

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