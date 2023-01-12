В Омске «Приора» вылетела на встречку и собрала несколько «Газелек» и полный автобус с пассажирами

Фото: Госавтоинспекция

Во втором часу дня 12 января в районе парка Победы в Омске произошла авария. На месте работают ГИБДД и прокуратура.

Всё случилось неожиданно: 29-летний омич на «Ладе Приоре» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В этот момент там ехал пассажирский автобус №17 Ж/д вокзал – Новокировское кладбище» и Газель.

- Он допустил столкновение с автобусом ПАЗ и автомобилем «ГАЗель Валдай». От удара ГАЗель выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ГАЗ, - уточнили детали ДТП в Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция

Медики госпитализировали четверых: водителя легковушки, его пассажира и еще двух мужчин из автобуса - 58 и 82 лет.

На момент аварии в рейсовом автобусе находилось 15 человек. Сейчас во всех обстоятельствах разбирается прокуратура.

- В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего в целях правовой оценки действий лица, допустившего дорожно-транспортное происшествие, - пояснили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ