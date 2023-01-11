Муж - инспектор, жена - пристав: бывшие сотрудники служб продавали омичам конфискованные машины и квартиры по ценам выше назначенных

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Кировский районный суд вынес приговор 39-летнему экс-сотруднику Госавтоинспекции и его жене, которая тоже когда-то трудилась в управлении службы судебных приставов. Супруги обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере.

- Бывший сотрудник правоохранительных органов предлагал своим знакомым приобрести машины и недвижимость по сниженной цене с помощью своей супруги, которая работала судебным приставом. Таким образом мошенники выручили 18,6 млн рублей, обманув 13 человек, - рассказали в пресс-службе Омского облсуда.

Разумеется, в пользование граждане ничего из имущества так и не получали, а затем пользовались своим служебным положением, уходя от ответственности перед другой стороной черных сделок.

В суде мужчина признал вину частично, а его супруга так и не созналась в содеянном. Они возместили потерпевшим ущерб на сумму 2,6 миллионов рублей. Экс-полицейского осудили на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, супруга получила три с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании суммы невозмещенного ущерба.