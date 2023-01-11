Два жителя Омской области умерли от переохлаждения

Фото: Евгения ГУСЕВА

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила, что в предыдущие сутки в регионе двое жителей скончались от переохлаждения. Тело мужчины 1967 года рождения с признаками обморожения было найдено во дворе собственного дома в селе Пушкино Омского района. Погибший жил один и злоупотреблял алкоголем. Вторая погибшая — 50-летняя жительница села Увало-Ядрино Любинского района. Ее обнаружил односельчанин, который и обратился в полицию. Женщина также злоупотребляла спиртным. - Омская полиция напоминает: алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепловой энергии, в то же время, вызывая иллюзию тепла. Кроме того, алкоголь мешает сконцентрировать внимание на признаках обморожения, - сообщили правоохранители. Если вы увидели лежащего на улице человека, не проходите мимо, позвоните по телефонам 112 или 102.